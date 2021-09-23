للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الأمريكية، في الأسابيع القليلة الماضية، موعد إطلاق أحدث أنظمة تشغيلها Windows 11، والمقرر في 5 أكتوبر، صاحب هذا الإعلان طرح تطبيق PC Health Check، لمساعدة المستخدمين للتحقق من إمكانية تشغيل النظام الجديد على أجهزتهم.

تعود شركة مايكروسوفت مرة أخرى لطرح تطبيق PC Health Check، بعد أن قامت بسحبه بعد فترة قصيرة من إطلاقه في المرة الأولي بسبب الجدل الكبير الذي وقع بسبب متطلبات نظام التشغيل القادم ويندوز 11، ليصبح متاحاً مرة أخرى للمستخدمين للمقارنة بين متطلبات النظام، وإمكانات جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، وفقاً لموقع "Gsmarena".

مايكروسوفت تصدر تطبيق Windows 11 PC Health Check مرة أخرى

يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك على وحدة معالجة مركزية بقوة 64 بت، على أن يحتوي على سرعة 1 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، إضافة إلى خاصية أمان TPM 2.0 التي يجب تفعيلها من إعدادات برنامج BIOS في حالة دعم جهازك للبرنامج، وذلك للتأكد من إمكانية تشغيل Windows 11 لجهازك الخاص.

وأشارت شركة مايكروسوفت إلى أن معالج شركة Intel من الجيل السابع Intel 7th سيتمكن من تشغيل Windows 11، وكذلك كلا من معالج Core i7-7820HQ و Core X وسلسلة معالجات Xeon W، كما تدعم الشركة أيضا معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 850، أو الإصدارات الأحدث، وكذلك معالجات شركة AMD Ryzen من الجيل الثاني.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قامت بإضافة العديد من الميزات الرائعة، نظراً لمعرفة الشركة بأهمية الكمبيوتر الشخصي حالياً للمستخدمين، وسيأتي بواجهة مستخدم جديدة، باستخدام الزوايا المستديرة لجميع العناصر، كما سيحصل نظام التشغيل القادم على شريط مهام جديد كلياً، نظراً للتصميم الأنيق والعصري الذي سيأتي به، كما حصل على إعادة تصميم متجر مايكروسوفت، والعديد من الميزات الأخرى التى ستمثل طفرة كبيرة للمستخدمين.