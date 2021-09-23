أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا وأستاذ جيولوجيا يكشف تطورا بشأن سد النهضة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا، وموعد دخول مصر في ذروة الموجة الرابعة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشوون الصحة، أنه :"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن فى زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرين في الموجة الرابعة".

أحمد موسى يقدم الشكر لـ وزير النقل بعد البدء في رصف طرق شطورة



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتقدم بالشكر لـ الوزير كامل الوزير، وزير النقل، وذلك لـ اصدار قرار تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية فى قرية شطورة بـ سوهاج.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المشروعات للمواطنين وحل مشكلات المواطنين، وأن الأموال المطلوبة موجودة.

أستاذ جيولوجيا: فيضان العام الجاري مرتفع بنسبة تصل إلى 30%

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي للمرة ثالثة، بتشغيل توربينين من سد النهضة.



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن «حال تشغيل توربين أو اثنين الشهر المقبل سيتم تمرير مياه إلى مصر والسودان، الأمر يبدو في ظاهره في مصلحة مصر، لكن الحقيقة غير ذلك، كون تشغيل عدد أكبر من التوربينات سيحقق نتيجة عكسية»، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات.



وأشار إلى أن إثيوبيا تتحدى بيان مجلس الأمن، وترفض تنفيذ أي طلب يستند إلى بيانه، مطالبا المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالتدخل لاستئناف المفاوضات، مع احترام شروط مصر والسودان، لعدم تكرار أزمة وجود مراقبين دوليين، بدون منحهم دورا فعالا، إضافة إلى تحديد جدول زمني للمفاوضات.

وزير الخارجية: نسعى لـ تفاوض يصل لـ اتفاق قانوني بشأن سد النهضة





قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتطلع أن يتخذ الرئيس الكونغولي القرار والدعوة باستئناف مفاوضات سد النهضة، مضيفا:" مصر أثبتت دائما حسن نيتها واستعدادها للتفاوض ولكن ليس تفاوضا بلا نهاية".



وأضاف شكري في تصريحات له على قناة " سكاي نيوز عربية "،:" مخرجات بيان مجلس الأمن يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم في إطار مدة محددة وبشكل سريع وهذا ما نسعى إليه ".

وتابع سامح شكري :" من خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول اخرى نرى تفهما كاملا للطبيعة الوجودية لمياه النيل لـ مصر والسودان واهمية التوصل لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة ".

بحسه ناسي التدريب.. تامر أمين يفتح النار على موسيماني بعد خسارة السوبر





علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة نادي الأهلي بطولة السوبر من نادي طلائع الجيش، موجهاً حديثه لـ "موسيماني" مدرب نادي الأهلي، قائلاً "سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال.. بشوف أفريقيتك أصدقك.. أشوفك في الدوري أستعجب".

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يقدمه على فضائية "النهار"، قائلاً "بقيت أحس إن فيه نسختين من موسيماني، موسيماني العادي، وموسيماني بـ شرطة".

وتابع الإعلامي "نسخة موسيماني اللي في أفريقيا بتظهرلنا أد إيه هو بيدير المباراة بعبقرية وحرفية وبيشهد لها الجميع.. بحسه قاري الماتش قبل ما يدخل".

خبر سار لـ جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

قال المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إن العقوبة التى صدرت ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، كانت من لجنة المسابقات ونادى الزمالك تظلم فى الوقت المقرر.



وأضاف رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تظلم نادي الزمالك تطلب 4 مطالب بخصوص شيكابالا و حازم أمام.

وزير التعليم: اللي مش هياخد اللقاح هيعمل مسحة كل 3 أيام على حسابه



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية شهدت تسيب كبير خلال السنوات الماضية، ونحاول استعادة هيبة المدرسة والمعلم داخل المدرسة .

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" طلبنا من المعلمين الحصول على لقاح كورونا، ومن لم يحصل على اللقاح سوف نطلب منه مسحة كل 3 أيام وستكون على حساب المعلم ".

هل الطفلة ليال ماتت بسبب الحقنة.. لجنة أمراض العضلات تكشف|فيديو

قالت الدكتورة ناجية فهمي رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات وأستاذ المخ والأعصاب، إنه غير معروف أن حقن معالجة ضمور العضلات تؤدى للوفاة، مؤكدة أن هناك دراسات وتجارب عالمية تمت على هذه الحقنة.

وأضافت رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات وأستاذ المخ والأعصاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يحدث أن علاج ضمور العضلات تسبب فى وفاة أى طفل، وأكدت أن اللجنة العليا لأمراض العضلات تفحص الأطفال المصابين بضمور العضلات اكلينيكيا.



إثيوبيا هتشغّل أول توربينين|أستاذ جيولوجيا يكشف تطورًا بشأن سد النهضة





قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية بشأن سد النهضة، وأن إثيوبيا قامت بتجميع 3 مليارات متر مكعب من الماء، وفى طريقها لـ اتخاذ قرار أحادي ثالث بعد القرار الأول وهو الملء الأول والثانى لتجميع المياه دون التوصل لـ اتفاق، فى الشهر المقبل ستقوم بتشغيل أول توربينين وهذا القرار الثالث.



وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا أصدرت بيانا يتحدى قرارات مجلس الأمن، وهذا الأمر صدر فى بيان، وأنها ترفض أى طلب صادر من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.



وأشار أستاذ الجيولوجيا و المرارد المائية، إلى أن إثيوبيا تعمل بمفردها، ومصر و السودان طالبا أن يكون هناك اتفاق ملزم لجميع الأطراف وقبل وضع الخرسانات للسد.