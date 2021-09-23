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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري: لم أفقد السيطرة على أوضة اللبس للمنتخب.. وقدمت نجاحات مع الأهلي

حسام البدري
حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه سيطر على غرفة خلع ملابس منتخب مصر، مشيراً الى أنه أدار الأهلي بكل نجاح.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة "أبوظبي الرياضية" "بكل تواضع، لا يصح أن يشكك أحد في عدم قدرتي على السيطرة على (أوضة اللبس)".

وتابع "لا يمكن أن أتقبل عدم السيطرة على (أوضة اللبس)، أو كل جوانب التي أتولى مسؤوليتها".

واستمر "على مدار تاريخي الجميع يعلم أنني أسيطر على تلك الأمور وباقتناع اللاعبين، في النادي الأهلي كنت متواجداً في فترة كان هناك لاعبين كبار في مراحلهم الاخيرة بكرة القدم وكان التعامل بشكل لا يوجد به أي مشاكل".

وشدد " أمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر الفنية، لكن هناك احترام متبادل، عندما كنت في الأهلي مع النجوم الكبار وهم في اخر فترات اللعب كنت أتعامل معهم بكل".

وعن النادي الأهلي تحدث قائلاً "لقد أدرت النادي الأهلي بكل نجاح، حققت بطولات كتيرة وأنا مدرب عام ومدير كرة، 22 بطولة، و8 بطولات كمدير فني، يعتبر أكثر رقم لمدرب مصري حقق بطولات بنفسه ويرجع الفضل للنادي الأهلي".

حسام البدري منتخب مصر الأهلى محمد صلاح مصطفي محمد

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