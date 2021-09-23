يسرا لـ ماجدة الرومي بعد حالة الإغماء: الله لا يحرمنا من صوتك

حرصت الفنانة يسرا علي الاطمئنان علي الحالة الصحية للمطربة ماجدة الرومي، عقب الإغماء عليها خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

ودشنت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كاتبة: “الحمد لله إن أنا اطمنت عليكي وإنك بألف خير .. الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك في حياتنا”.

وتعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش

شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

عادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء امس “الأربعاء” بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية ، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم .

وصدحت بعد مراسم الافتتاح الرسمية، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة في مقر إدارة المهرجان، قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.