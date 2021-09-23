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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة عن إغماء ماجدة الرومي في مهرجان جرش: قلبي بيوجعني

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

علقت الفنانة لطيفة علي مشهد إغماء المطربة ماجدة الرومي علي مسرح مهرجان جرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتبت لطيفة في منشور لها: "موش قادره اشوف مشهد اغماء العظيمه ماجده الرومى على مسرح جرش والله قلبى بيوجعنى "الله لا يورينا فيكى غيار"  وتظلى بصحتك وعافيتك حبيبتى".

 

وتعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

 

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش
شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

 

ماجدة الرومي تعيد البهجة لمهرجان جرش

أول تعليق من ماجدة الرومي بعد تعرضها لحالة إغماء

 

عادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

 

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء امس  “الأربعاء” بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية ، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم .

 

وصدحت بعد مراسم الافتتاح الرسمية، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

 

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة  في مقر إدارة المهرجان، قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

 

الفنانة لطيفة لطيفة اغماء المطربة ماجدة الرومي المطربة ماجدة الرومي ماجدة الرومي مهرجان جرش

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