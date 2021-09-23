السبت القادم.. مي كساب تروج لـ "عقبال عوضك" ضمن حكايات زي القمر

روجت الفنانة مي كساب لأحدث مسلسلاتها حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل زى القمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشرت مي كساب صورة البوستر الرسمي لحكاية "عقبال عوضك"، وعلقت عليها كاتبة: “حدوته #عقبال_عوضك من مسلسل #زي_القمر ابتداءً من يوم السبت القادم على قناة cbc”.

وتجسد الفنانة مى كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"، شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

وانتهى أبطال مسلسل " اللعبة 2 " من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.