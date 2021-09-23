بوصلة رقص.. شذى تروج لأحدث أغانيها اشتغالة ولا لأ.. فيديو

نشرت المطربة شذي فيديو جديد لها تروج فيه لأحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت شذي مرتدية بلوزة كات باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، ترقص علي أحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “كانت اشتغاله ولا لأ عيني في عينيك”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ الفنانة شذي علي الفيديو، كالاتي:

“قمر والله - احلي اشتغالة - مبروك - قلبي”.

جدير بالذكر انه طرحت المطربة شذى أحدث أغنياتها “اشتغالة ولا لأ” عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

ألبوم شذى

يذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.