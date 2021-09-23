محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام حجاج.. والأخيرة ترد: بحبك

احتفل النائب محمد حلاوة بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر محمد حلاوة صورة رومانسية بصحبة ريهام حجاج عبر خاصيه "الاستوري"، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا نور حياتي وعمري كله بحبك رورو”.

وقامت ريهام حجاج بإعادة نشر صورة زوجها، وعلقت عليها كاتبة: “بحبك حبيبي، كل سنة وانت معايا وحبيبي وحياتي وكل اللي ليا، بحبك”.

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ 35، بعدما تألقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي بحفل مختلف حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وأقامت ريهام حجاج العام الماضي، حفل عيد ميلاد بروح التسعينيات، بداية من الأغاني التي لعبت خلال ليلتها، وملابس الضيوف الإكسسوارات.

وينتظر متابعوها على السوشيال ميديا، معرفة شكل حفل عيد ميلادها هذا العام في ظل انتظارها مولود جديد وظروف الاجراءات الاحترازية.

مشوار ريهام حجاج

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي.

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم.

وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

وشكلت ريهام حجاج دويتو ناجح مع الفنان عمرو سعد وقدما سويا مسلسل يونس ولد فضة، ووضع أمني، وفيلم مولانا ونالت العديد من الإشادات بأدوارهما المشتركة.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019، ثم لما كنا صغيرين، وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وتخلل هذه التجارب التلفزيونية العديد من المشاركات السينمائية مع نجوم كبار منها القرد بيتكلم، ورغدة متوحشة، ويوم مالوش لازمة الذي قدمت فيها دور كوميدي مع محمد هنيدي وروبي.