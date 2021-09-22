عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. حكاية 10 سنوات فنية بمشوار ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تحتفل اليوم الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها، الـ 35، بعدما تألقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي بحفل مختلف حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير. 

 

ريهام حجاج في مهرجان القاهرة 

وأقامت ريهام حجاج العام الماضي، حفل عيد ميلاد بروح التسعينيات، بداية من الأغاني التي لعبت خلال ليلتها، وملابس الضيوف الإكسسوارات. 

 

وينتظر متابعوها على السوشيال ميديا، معرفة شكل حفل عيد ميلادها هذا العام في ظل انتظارها مولود جديد وظروف الاجراءات الاحترازية. 

 

ريهام حجاج 

مشوار ريهام حجاج 

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي. 

 

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم. 

وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات. 

 

وشكلت ريهام حجاج دويتو ناجح مع الفنان عمرو سعد وقدما سويا مسلسل يونس ولد فضة، ووضع أمني، وفيلم مولانا ونالت العديد من الإشادات بأدوارهما المشتركة. 

 

ريهام حجاج 

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019، ثم لما كنا صغيرين، وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي. 

 

وتخلل هذه التجارب التلفزيونية العديد من المشاركات السينمائية مع نجوم كبار منها القرد بيتكلم، ورغدة متوحشة، ويوم مالوش لازمة الذي قدمت فيها دور كوميدي مع محمد هنيدي وروبي. 

ريهام حجاج عيد ميلاد ريهام حجاج مسلسلات ريهام حجاج وكل ما نفترق مولانا

ترشيحاتنا

فسخ العقد.. أمير مرتضى يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب النقاز

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

سُرِقَ في 1991.. العراق يستعيد لوح حلم كلكامش

البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لأمن واستقرار السودان

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق باب الحجز بساعات.. كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ