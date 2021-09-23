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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب قنا الإعدادية الأولي علي مستوي الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية

صدى البلد

 


أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فوز مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات بمدينة قنا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية للعزف على آلات "الكمان والكمنجة". 

 

و أشاد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، بالدور الفعَّال الذى تقدمه مديرية التربية و التعليم بقنا في تحسين العملية التعليمية ، و الاهتمام بالأنشطة التربوية ، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الانفعالي عند الطلاب ، وتعزيز الشعور بالانتماء ، و تنمية قدراتهم، و زيادة ثقتهم بأنفسهم ، معربًا عن سعادته بهذا الفوز الذي يظهر تفوق طلاب المحافظة في الأنشطة و المجالات المختلفة.

 

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و وجه محافظ قنا ، القائمين على العملية التعليمية والمشرفين على الأنشطة التربوية إلى أهمية جعل المدرسة جاذبة للطلاب بمختلف الفئات العمرية من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة من أبرزها نشاط التربية الموسيقية سواء في العزف أو الغناء .

 

كما أكد الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، دور الموسيقى في الإسهام بشكل فعّال على  عملية التوجيه السلوكي والتربوي، و امكانية استخدامها كوسيلة تعليمية حديثة في توصيل المعلومة للطلاب بشكل سريع، خاصة تلاميذ رياض الأطفال . 


وأضاف خالد ، بأن الطالبات الفائزات في المسابقة هم كل من آلاء عادل محمد ، ساندي سامح عبدالمسيح ، وساره محمد بسطاوى ، وليزا هاني صبحى ، وايرينى مجدى درياس ، و ماريز مخلص ماهر ، بإشراف معلمي التربية الموسيقية كلا من: عبير جاد الرب منصور ، و أماني جاد الرب منصور ، و هدى العارف مديرة مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات ، و عبدالله قباني مدير إدارة قنا التعليمية .

 

 

قنا الجمهورية مسابقة التربية الموسيقية المركز الأول مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات

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