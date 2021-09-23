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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 24 محضراً متنوعاً في حملات رقابية وردع المخالفين بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 24 محضر متنوع، منها 8 محاضر كمامة ، 7 محاضر إشغال طريق ، و3 محاضر بيئة ، و6 محاضر نظافة ، وذلك خلال  24  ساعة.

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وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 40 مسجد، و18 مدرسة، و4 مواقف سيارات و 3 جمعيات زراعية و50 شارع، و 3 مراكز شباب، و 7 مقار وحدات محليه قروية، و12 ماكينة صرف ألي بالقرى و26 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

رئيس المحلة حملات رقابية تطبيق الاجراءات الاحترازية مخالفة وردع مخالفين

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