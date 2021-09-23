أسعار الذهب تتراجع متأثرة بإشارة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، حيث أثرت إشارة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على جاذبية السبائك غير ذات العوائد، على الرغم من أن تراجع الدولار حد من تراجع المعدن، وفقا لوكالة “رويترز”.

وانخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنحو 0.3٪ إلى 1763.50 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 1764.20 دولار.

وأظهرت التوقعات الجديدة من اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن نصف المسئولين كانوا على استعداد لرفع أسعار الفائدة العام المقبل استجابةً لارتفاع التضخم.

وقال كايل رودا، المحلل في سوق IG: «سيركز الجميع على مدى استمرار ضغوط التضخم هذه وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التعجيل برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ردًا على ذلك، بمجرد أن نبدأ الحديث عن رفع أسعار الفائدة سيكون ذلك أمرًا سيئًا حقًا لأسعار الذهب».

غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم، ولكن رفع سعر الفائدة الفيدرالي من شأنه أن يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والذي لا يدفع أي فائدة.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي قد يبدأ في سحب مشترياته من الأصول بعد اجتماع السياسة في نوفمبر طالما أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة حتى سبتمبر «قوي بشكل معقول».

مع توفير بعض الراحة للذهب، تراجع الدولار بنسبة 0.2٪ بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة.

وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في Metals Focus، إن الذهب قد يجد دعمًا عند هذه المستويات مع التطورات حول إيفرجراند الصينية والنقاش القادم حول سقف الديون في الولايات المتحدة الذي يحتمل أن يتسبب في بعض تقلبات السوق.

على الصعيد الفني، قد يعيد الذهب الفوري النظر إلى أدنى مستوى له في 20 سبتمبر عند 1741.86 دولار، حيث أكد الانخفاض يوم الأربعاء اكتمال الارتداد من هذا المستوى.

وتراجعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 22.59 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 2033.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 999.77 دولار.