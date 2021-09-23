اليوم.. المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان.

من المقرر أن يشهد مؤتمر القومي للمسرح تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يقدم الفنان أحمد مختار "ورشة تمثيل" على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تحت شعار "دورة الكاتب المسرحي المصري".

الورشة مجانية وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، بالمجلس الأعلى للثقافة وسيتم خلالها تدريب المشاركين على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل الناقدة المسرحية الكبيرة آمال بكير تقديرا لمسيرتها النقدية في عالم المسرح واهتمامها بالشباب والكتابة عن تجاربهم المسرحية.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي إن تكريم الناقدة الكبيرة آمال بكير جاء بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وذلك لإسهاماتها الكبيرة في النقد المسرحي، ومعايشتها وحضورها المستمر للعديد من الأعمال المسرحية ، ومشاركتها المستمرة فى المحافل الفنية والمسرحية، فضلا عن إسهاماتها المعروفة فى متابعة عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والاهتمام بالكتابة عن المواهب الشابة.

الناقدة الكبيرة آمال بكير من مواليد القاهرة، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام (1959)، ثم عينت بعد تخرجها بجريدة "الأهرام" محررة للأخبار الفنية والثقافية، ثم أشرفت على هذه الصفحة لمدة 11 عاماً، وكان أول باب تقوم بتحريره هو "وراء الكواليس" إلى جانب عملها بالصفحة الأخيرة بالأهرام، وقضت أكثر من ستين عاما فى بلاط صاحبة الجلالة، وهي ثانى صحفية تعمل بالصحافة، حيث سبقتها جاكلين خورى إلى القسم الخارجي.

آمال بكير من أكثر النقاد متابعة للأنشطة الفنية من عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والفرق الزائرة وعروض الأوبرا والأوركسترا السيمفوني وأنشطة أكاديمية الفنون، فضلاً عن المهرجانات الفنية العربية والأوروبية، وداومت على تحرير مقالها الأسبوعي بإمضاء "مخلصة" بصفحة الفنون بجريدة "الأهرام" ، كما كانت تكتب مقالها النقدي المسرحي بعنوان " شاهدت لك ".