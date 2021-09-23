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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك وفعاليته على الحوامل

الآثار الجانبية للقاح
الآثار الجانبية للقاح سينوفاك وفعاليته للحوامل

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك وفعاليته للحوامل للحماية من الإصابة بفيروس كورونا  تعد قليلة مقارنة بفائدتها الصحية أو المخاطر المحتملة المرتبطة باللقاح أثناء الحمل. 

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك


يوصي باستخدام لقاح Sinovac-CoronaVac كجرعتين (0.5 مل) الجرعة الأولى تعطى عن طريق الحقن العضلي. توصي منظمة الصحة العالمية بفترة 2-4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية. 

يجب  أن يتلقى جميع الأفراد الملقحين جرعتين فإذا تم إعطاء الجرعة الثانية بعد أقل من أسبوعين من الجرعة الأولى ، فلا داعي لتكرار الجرعة أما إذا تأخر إعطاء الجرعة الثانية إلى ما بعد 4 أسابيع ، فيجب إعطاؤها في أقرب فرصة ممكنة.

يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة تم تحديدها على أنها تزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 الوخيم ، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.

من المتوقع أن تكون فعالية اللقاح مماثلة لدى النساء المرضعات كما في البالغين الآخرين. توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح COVID-19 Sinovac-CoronaVac في المرضعات كما هو الحال في البالغين الآخرين.

 لا توصي منظمة الصحة العالمية بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم.

يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه أي من مكونات اللقاح عدم تناوله.

يجب على أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية أن يؤجل التطعيم حتى يختفي من الحمى.

لقاح 

أعراض لقاح سينوفاك المصرى 

 أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصرى تعد  مثل أي أعراض اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا، وتشمل:
- إحمرار مكان الحقن.
- ارتفاع درجة الحرارة.
- ألم في المفاصل والعضلات.
- الشعور بالخمول والرغبة في النوم.
هذه الأعراض بسيطة ولا تدوم ، تختفى  خلال يومين أو ثلاثة، ولا تدعو للقلق أو الخوف من التطعيم، وأنها تزول من تلقاء نفسها خلال فترة وجيزة، ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

أما عن توقف الإجراءات الاحترازية فى حالة التطعيم أكد أنه يجب استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم .

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