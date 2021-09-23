بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال - من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - تعليقا كتب فيه «الحمدلله ربنا يحفظنا كلنا»، بعد تعرض زوجته اسما سميح وأولاده لحادث سير.

تعليق حمادة هلال

حادث زوجة حمادة هلال وأولاده

كشف الفنان حمادة هلال - من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - عن تعرض زوجته أسما سميح ، وأولاده لحادث سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

تكريم حمادة هلال

من جهة أخرى، احتفل النجم حمادة هلال، بتكريمه على مسلسل المداح ضمن مهرجان الفضائيات العربية، ونشر صورة أثناء التكريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الصور:"الحمد والشكر لله تكريم مسلسل المداح من مهرجان الفضائيات العربية باشكر جمهوري العظيم على التصويت للمسلسل وبتشرف باستلام جائزة الفنان الكبير احمد بدير واحب اشكر كل زملائي وصناع عمل مسلسل المداح وبشكر المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف أمين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري وبشكر المنتج اسلام المرسي".

آخر أعمال حمادة هلال

طرح حمادة هلال، أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

جاء ذلك، بعدما انتهى “هلال” من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية.

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

وقال السيناريست أمين كمال، إن الفنان حماده هلال هو صاحب فكرة مسلسل" المداح" الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن "هلال" عرض عليه فكرة مسلسل نابعة من قيام شخص ريفي يتيم يمدح النبي، ومن ثم تم تطوير الفكرة مع المخرج أحمد سمير فرج.

وظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.