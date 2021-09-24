أخبار التكنولوجيا|هواوي تعلن سلسلة هواتفها المتطورة نوفا 9.. سر الخط الأحمر تحت كومنتات فيسبوك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

تتيح منصة فيسبوك خاصية فعاليات فيسبوك المدفوعة عبر الإنترنت Facebook’s Paid Online Events- وهي أداة تسمح للشركات والمبدعين بتحقيق الدخل من البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق وضع رسوم للأشخاص لمشاهدتها.

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، تعليقات تحتوي على خط أحمر أسفلها، ما جعلها الميزة الأكثر استخداما بين رواد شبكة التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

كشفت شركة iQOO، اليوم عبر حدث إطلاق عقدته في الصين، عن هاتف iQOO Z5 الذي يتميز بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية.

هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف nova 9 المتطورة.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة في الصين، والتي تضم هاتفي nova 9 و nova 9 Pro، ويعمل كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، مما يعني أن كلا الجهازين لا يوفران اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

أطلقت شركة Meizu الصينية ثلاث هواتف جديدة، كأحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية "18"، وقدمت كلا من 18X و 18s و 18s Pro، التي تم إطلاقها للأسواق الصينية، على أن يتم إطلاقها خلال الأيام القادمة للأسواق العالمية.

تستعد شركة Xiaomi شاومي، لإطلاق أحدث سلسلة هواتف ذكية من إنتاجها، والتي ستحمل اسم "Civi"، وقد أعلنت الشركة الصينية أن سلسلة الهواتف المرتقبة مخصصة للفئة الشبابية، والتي ستتميز بتصميم فائق النحافة بلمسة جمالية رائعة.

بتقنية شحن سريع.. أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO F19s في هذا الموعد

ستقدم شركة أوبو Oppo، عملاق التكنولوجيا الصينية، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية "F"، حيث ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم OPPO F19s، والذي سيتم إطلاقه في البداية للأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.