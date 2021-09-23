شركة iQOO تعلن عن هاتفها الرائد iQOO Z5.. سعر ومواصفات

كشفت شركة iQOO، اليوم عبر حدث إطلاق عقدته في الصين، عن هاتف iQOO Z5 الذي يتميز بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف iQOO Z5 بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، وتحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف iQOO Z5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، لا تدعم ذاكرة التخزين الخارجية.

هاتف iQOO Z5

وجاء هاتف iQOO Z5، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي GW3 من سامسونج، بدقة 64 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو.

ويحزم هاتف iQOO Z5، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Origin OS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بواجهة Funtouch OS 12.

هاتف iQOO Z5

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف iQOO Z5، مكبرات صوتية ستيريو، ومقبس سماعة رأس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

سعر هاتف iQOO Z5

ويتوفر هاتف iQOO Z5، باللونين الأبيض، والأزرق الداكن، و الأزرق المتدرج، ويبلغ سعر إصدار 8 + 128 جيجابايت، حوالي 293 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري)، بينما يصل سعر متغير 12 + 256 جيجابايت، حوالى 355 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و500 جنيه مصري)، وخيار بسعة 8 + 256 جيجابايت، يأتي بسعر 324 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري).