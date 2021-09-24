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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

جزيرة راجح في الأقصر تعانى تدنى العديد من الخدمات

صدى البلد

تعانى قريه جزيرة راجح  التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، من محدودية الحيز العمراني والتكدس، وفقر الخدمات، كما يأمل سكان القرية في إيجاد ظهير للقرية للقضاء على مشكلة التكدس السكاني وللحفاظ على الرقعة الزراعية بالقرية، وكذلك التغلب على مشكلة نقص المرافق الخدمية والمشروعات التنموية من خلال إدراجها ضمن مشروع تطوير الـ 1000 قرية الذي أطلقته مبادرة حياة كريمة.


وقال المواطن محمد راجح فى رساله بعث بها لخدمة شكاوي "بين الناس": "تحتاج القرية إلى العديد من الخدمات أهمها تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحى المشترك مع قريتى "الدقيره /السريب" بنظام عمل شبكات انحدار، ومحطة رفع، وخط طرد، ومحطة معالجه ، توصيل خط مياه الشرب إلى عزبة مبارك بأقصى جنوب القريه ، إحلال وتجديد خطوط المياه التى لم تشملها عملية الإحلال المنفذه عام 2017 وأخصها"الخط المار امام موقع المدرسه الجديده بطريق [الجزيره/كومير]".

وأضاف: "كما تحتاج إلى توصيل الغاز الطبيعى لعموم قرية جزيرة راجح ، رصف المدخل الرئيسى للقريه من جهة قرية الدقيره ، رصف جانبى ترعة جزيرة راجح "الريقيه سابقًا" والتى أوشكت أعمال تبطينها على الانتهاء، بحيث يكون أحد جانبيها طريق مرور للسيارات ذهابا ويكون الجانب الآخر ايابًا ، رصف وتهيئة طريق [الجزيره/كومير] الذى يمر أمام موقع المدرسه الجديده وصولًا إلى عزبة مبارك أقصى جنوب القرية".

وأشار: “نحتاج إلى استبدال التوصيلات السلكية العمومية لشبكة الكهرباء بالقريه بكابلات أرضية، تركيب أعمدة إنارة للشوارع والطرق المستحدثة بالقرية والمشار إليها ببند قطاع الطرق والنقل، وصيل شبكة الإناره إلى عزبة مبارك الواقعه أقصى جنوب القرية، استكمال أعمال تبطين كامل ترعة جزيرة راجح وفروعها وجنابياتها ، إنشاء كبارى صغيرة تربط بين جانبى الترعة الرئيسية لقرية جزيرة راجح وكذلك لفرعتها الممتده من فم الفرعه فى إتجاه الجنوب وحتى نهاية الفرعه عند مفارق طريق [الجزيره/كومير”.

وأوضح: "يجب تنفيذ إنشاءات مدرسة جزيرة راجح الجديدة للتعليم الأساسي والتى تم إنهاء ملفها والحصول على موافقة جميع الجهات المعنية ذات الصلة على إنشائها،  إحلال وتجديد وحدة طب الأسره بالقرية طبقًا للمعايير المعتمده على كامل المساحه بما يحقق الهدف منها ويلبي احتياجات احتياجات اهالى القريه ، إحلال وتجديد مبنى شعبة الهلال الأحمر الغير مستغل منذ اكثر من عشرون عاما، وتخصيصه كمبني خدمات مكون من طابق ارضى وثلاثة طوابق علويه يشتمل على مكتب بريد حديث ومميكن، ومقر لشعبة الهلال الأحمر، ومكتب خدمات تموينيه ومكتب تضامن، ومقر للجمعيات الأهليه المشهره بالقرية".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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