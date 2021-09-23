وزير القوى العاملة يعلن موعد عودة العمالة المصرية للأراضي الليبية..فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن رئيس الوزراء وقع إتفاقية عمل مع الجانب الليبي خلال زيارته الأخيرة في رمضان الماضي، حيث شملت الإتفاقية فكرة عودة العمالة المصرية وتنقل العمال بين البلدين.



وأضاف "محمد سعفان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الدولة الليبية تسعى دائما إلى وجود العمالة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة الليبية يمكنها أن تستوعب عدد كبير من العمال المصريين، ولكن فكرة سفر العمال لها سيتم تدريجيا.



وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة ستقوم بـإرسال وفد إلى ليبيا من أجل تفعيل منظومة العمل الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك خلال الاسبوع القادم.



وأوضح أنه من المتوقع أن تعود العمالة المصرية للأراضي الليبية قبل نهاية عام 2021، في كلا من مجالات التشييد والبناء والطب، منوها إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الليبي لتحديد القطاعات التي تحتاج عمالة.



ولفت إلى أن مصر ستقوم بتدريب كافة العمال المسافرين لـ ليبيا، وذلك لضمان كفاءة العمل.