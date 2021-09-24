تطبيق للهواتف المحمولة لمتابعة فعاليات الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن إطلاق تطبيق إلكتروني للمهرجان على الهواتف الذكية لتسهيل عملية متابعة الفعاليات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي للمهرجان (www.ntfeg.org)، أو عبر الرابط التالي (http://bit.ly/3hOWW8v).

ويشمل التطبيق الجديد، جدول بمواعيد جميع العروض المشاركة فى المسابقات، وخرائط بالمسارح التي تستضيف العروض المشاركة، واللجان التنفيذية ولجان التحكيم، ومنصات المهرجان المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من أجل مواكبة المهرجان التطورات التكنولوجية السريعة وتذليل العقبات أمام الجمهور.

كذلك يقيم المهرجان لأول مرة ندوات لجميع المكرمين من الفنانين الأحياء، يقدمون خلالها شهاداتهم عن المهرجان وتجاربهم مع المسرح، وهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، الفنان أشرف عبد الغفور، الفنان فاروق فلوكس، الفنان سامى مغاورى، الفنان إميل جرجس.

واستحدثت اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح القومى، لأول مرة أيضا إقامة حفلات توقيع لإصدارات المهرجان المقرر إصدارها لعدد من نجوم ورواد المسرح.

وتقام فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الرابعة عشرة، برئاسةالفنان القدير يوسف إسماعيل، خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالى، وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وتحت شعار "الكاتب المسرحى المصرى".

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا مساء الخميس ٢٣ سبتمبر بمقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح ، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة.

وكشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر عن أسماء لجنة التحكيم للعروض المسرحية حيث يرأسها الدكتور الفنان / احمد حلاوة وبعضوية كلا من ( الموسيقار علي سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب محمد السيد علي ومهندس الديكور ايمن انور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان ).



أما أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم : (ا. د محمد شيحة رئيسا للجنة تحكيم المقال النقدي) و ( ا. د احمد مجاهد عضوا ) و ( د . سامية حبيب عضوا ) و( خالد الطويلة مقرر اللجنة ).