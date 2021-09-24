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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد زواج دام 30 عاما .. سيدة تتعرض لنقد لاذع في جنازة زوجها لهذا السبب

صدى البلد

تعرضت سيدة للنقد الشديد بسبب ما قامت به في جنازة زوجها الذي استمرت زواجهما لمدة 30 عاما، و قررت أن تهدم كل اللحظات التي كانت تجمعهما في لحظة بسبب الغيرة . 


وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 50 عاما، قامت بمنوع إقامة جنازة لزوجها و قررت أن تدفنه دون أي مراسم للجنازة و ذلك بعد تأكدها من سر كان يخفيه عنها طيلة هذه المدة . 

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أوضح نجل السيدة الخمسينية أنه كان يعلم أن والده كان على علاقة بإحدى زميلاته في العمل، و أن علاقته بوالدته كانت متدهورة في نهاية حياته فقد وصلت لحد الإنفصال في ذلك السن . 


قرر الزوج أن ينسحب من الحياة مع زوجته في ذلك المنزل، و اشترى منزلا في مكانا بعيد و كان يسعى في أيامه الأاخيرة قبل وفاته بأزمة قلبية أن يتزوج من زميلته في العمل و لكن القدر لم يمهله الفرصة . 


نجدير بالذكر أن الزوجة انزعجت للغاية حينما علمت أن زوجها كان على علاقة بسيدة آخرى في نهاية حياته، برغم رغبتها في الإنفصال عنه إلا أنها شعرت بأنه جرح أنوثتها بذلك الفعل، فقامت بإرسال رسالة لإبنها بعدم إقامة أي مراسم للجنازة مما عرضها للنقد الشديد . 

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