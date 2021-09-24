نيللي كريم: كانوا بيتريقوا على اسمى وأنا صغيرة

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري.

وتحدثت عن مواقف في طفولتها قائلة: “وانا صغيرة في موقف لا أنساه وأنا عندى 5 سنين كانوا بيقولوا عليا بنت كيوت ولما يسألونى اسمك إيه وأقولهم نيللى يتريقوا عليا ويقولوا نيللى بتاعة الفوازير”.

وأشارت إلى أن “مسلسل “بـ 100 وش” هيتعمل فيلم سينما وجارى التحضير لذلك، مضيفة أن المسلسل هو الأحسن والأنجح ولكن “لأعلى سعر” كان ناجحا، وكذلك “ضد الكسر”.

وقامت الفنانة نيللي كريم بالغناء مع فرقة المدفعجية، لأغنية "دولا دولا"، وتفاعلت الإعلامية سمر يسري وجميع الحاضرين داخل الاستديو مع الأغنية.



تقدم الإعلامية سمر يسرى، برنامج "يوم ليك" علي قناة الحياة بعد أن استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على محاورة كبار النجوم في مصر والوطن العربى، وانتزاع أقوى التصريحات من ضيوفها دون التجريح في حياتهم الخاصة من خلال برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة الحياة، والذى حل خلاله ضيوف كبار، مثل: راغب علامة وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وغيرهم.