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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شاب بكوم أمبو لإطلاقه أعيرة نارية في الهواء لإفساد حفل زفاف

ضبط متهم- ارشيفية
ضبط متهم- ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من السيطرة على مشاجرة حاول فيها أحد الشباب إفساد حفل زفاف بقرية سلوا بحري بمركز كوم أمبو عن طريق إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مساء الخميس، وألقى القبض على مجموعة من المتورطين فى الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين حاول فيها إستخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان بتدخل القوات، والتي سيطرت على الموقف دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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وأشارت التحريات الأولية إلى أن أحد الشباب تقدم لخطبة فتاة بقرية سلوا بحري وعندما رفضت أسرة الفتاة ذلك، وزوجتها لشاب آخر، قام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وذلك فى محاولة لإفساد حفل الزفاف ، وتم إحتجاز الشاب، وقامت قوات الشرطة بالسيطرة على الموقف. 

هذا وكان قد قام مجموعة من الخارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية أمام منزل أحد الأشخاص بمنطقة سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان  . 

فيما نجح مجموعة من أهالي سلوا بضبط 3 أشخاص كانوا يقومون بإطلاق الأعيرة النارية، وتم ضبط الأسلحة التى كانت بحوزتهم دون وقوع أي إصابات، بينما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم. 

وأشارت التحريات الأولية بأن السبب في وقوع تلك الأحداث هو وجود خلافات مالية،  وتم تحرير محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 

هذا وكان قد لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص أخر مساء الخميس في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري بأسوان .

وكان قد تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص، وإصابة أخر في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري. 

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع منصور.م.ح 35 سنة، وإصابة أحمد.ط.ع 37 سنة، والذي أصيب بشبه كسر بالذراعين، فيما تعرض محمد.ف.ع 25 سنة،  ومحمد. ع. س 42 سنة لبعض الكدمات الخفيفة بالجسم .

وقام مرفق إسعاف أسوان بنقل المصاب إلى مستشفى أبو سمبل لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة،  وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار المحافظات

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