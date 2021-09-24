إسماعيل عتمان: المشير طنطاوي رفض الإضرار بأي مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية.. فيديو

قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن المشير طنطاوي كان قائدا وأبا وإنسانا، مؤكدا انه حافظ على مصر والقوات المسلحة.

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية كان من أصعب المواقف التي واجهناها بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن سرية صاعقة قامت بإخلاء موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء الأزمة.

وتابع أن المشير حسين طنطاوي أصدر أوامر بعدم إصابة أي فرد مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وعدم إطلاق النار والسيطرة على السفارة الإسرائيلية وإنزال موظفي السفارة، لافتًا إلى قيام فريق صاعقة بتأمين موظفي السفارة وإنزالهم في سيارتين مدرعتين واستقلالهم الطائرة بعد ذلك للسفر إلى إسرائيل.

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي اتصل حينها بالمشير حسين طنطاوي وأبدى استعداده لإرسال طائرة لأخذ موظفي السفارة الإسرائيلية، لافتًا إلى تأكيد المشير طنطاوي بأن الوضع تحت السيطرة.