عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسماعيل عتمان: المشير طنطاوي رفض الإضرار بأي مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية.. فيديو

اللواء إسماعيل عتمان،
اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق

قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن المشير طنطاوي كان قائدا وأبا وإنسانا، مؤكدا انه حافظ على  مصر والقوات المسلحة.

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية كان من أصعب المواقف التي واجهناها بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن سرية صاعقة قامت بإخلاء موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء الأزمة.

وتابع أن المشير حسين طنطاوي أصدر أوامر بعدم إصابة أي فرد مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وعدم إطلاق النار والسيطرة على السفارة الإسرائيلية وإنزال موظفي السفارة، لافتًا إلى قيام فريق صاعقة بتأمين موظفي السفارة وإنزالهم في سيارتين مدرعتين واستقلالهم الطائرة بعد ذلك للسفر إلى إسرائيل.

وأضاف عتمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي اتصل حينها بالمشير حسين طنطاوي وأبدى استعداده لإرسال طائرة لأخذ موظفي السفارة الإسرائيلية، لافتًا إلى تأكيد المشير طنطاوي بأن الوضع تحت السيطرة.

 

القوات المسلحة السفارة الاسرائيلية المشير طنطاوي الشئون المعنوية حقائق واسرار اللواء إسماعيل عتمان

ترشيحاتنا

إسماعيل عتمان: المشير طنطاوي رفض الإضرار بأي مصري من المتظاهرين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية.. فيديو

تسريبات تؤكد خطة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف جديدة قريبا

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة .. ريال مدريد في الصدارة

فعل يعادل النبوة ويجعلك ممن اصطفاهم الله وأحبهم

مفهوم جديد من الرفاهية .. أودي جراند سفير الاختبارية| صور

بلينكن: العالم متحد في الضغط على حركة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ