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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اعتماد لقاح كورونا المصري للسفر فى 12 دولة أوروبية.. تفاصيل

كورونا
كورونا

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه تم اعتماد لقاح كورونا المصري للسفر فى 12 دولة أوروبية، موضحًا أن اعتماد اللقاح من عدد كبير من الدول يطمئن المصريين ويفتح رحلات السفر.


وأضاف خلال برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف و رحمة خالد، أن الفترة المقبلة سيكون هناك اعتماد أكثر للقاح من قبل عدد أكبر من الدول.


ولفت إلى أن لقاح كورونا أمن و يعطى الأمان أكثر للمواطنين الذين لديهم شكوك فى اللقاح المصري.


وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين يشككون فى أى صناعة مصرية، ولذلك نوجه لهم رسالة :" نطمأن ونهدئ والله أمن و فعال".
 

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد شهدت ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن عدد الوفيات ارتفاع فى ثلاث أيام من 12 حالة لـ 31 حالة.


وأضافت هبة ماهر خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن الإصابات فى يوم واحد أصبحت 722، وأن هذا الرقم كبير، وعلى الجميع توخى الحذر.


ولفتت إلى أن كل مواطن عليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان،  عن خروج 569 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 252471 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 722 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 299710 من ضمنهم 252471 حالة تم شفاؤها، و 17074 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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