عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور.. العراق يستعيد لوحا مسماريا أثريا يروي "ملحمة جلجامش"

صدى البلد

أعادت الولايات المتحدة، الخميس، إلى العراق لوحاً مسمارياً أثرياً عمره 3500 عام يحتوي على جزء من "ملحمة جلجامش".

وتبين للسلطات الأمريكية أن اللوح سُرق من متحف عراقي في 1991 ثمّ هُرّب بعد سنوات إلى الولايات المتّحدة.

وبحسب وسائل إعلام قال وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، في احتفال أقيم في واشنطن إن عملية استعادة هذه القطعة "تعيد احترام الذات والثقة للمجتمع العراقي".

واللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزء من "ملحمة جلجامش" التي تُعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية وتروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

من جانبها، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو): "أثرت هذه القصة على الديانات التوحيدية الكبرى وتركت آثاراً على الإلياذة والأوديسة".

وأضافت أن "ملحمة جلجامش تخبرنا بما لدينا من قواسم مشتركة" واستردادها يمثل "انتصاراً كبيراً على أولئك الذين يشوّهون التراث".

وقال كينيث بولايت، المسؤول البارز في وزارة العدل الأمريكية، إن "إعادته إلى الوطن هي في حد ذاتها قصة ملحمية".

ووفقاً للسلطات الأمريكية فإنّ هذا الكنز الأثري سُرق من متحف عراقي في 1991 إبّان حرب الخليج الأولى، ثم اشتراه في 2003 تاجر أعمال فنيّة أمريكي من أسرة أردنية تقيم في لندن وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرّح للجمارك الأمريكية عن طبيعة الشحنة.

وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتّحدة باعه التاجر في 2007 لتجّار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزوّرة.

وفي 2014 اشترت هذا اللوح بسعر 1,67 مليون دولار أسرة جرين التي تملك سلسلة متاجر "هوبي لوبي" والمعروفة بنشاطها المسيحي وذلك بقصد عرضه في متحف الكتّاب المقدس في واشنطن.

لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبيّن له أنّ المستندات التي أُبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة.

العراق رئيسًا لمؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية

العراق على صفيح ساخن.. انتخابات برلمانية جديدة تحت حصار المظاهرات ومحاولات الاغتيال

وفي سبتمبر 2019 صادرت السلطات الأمريكية هذه القطعة الأثرية إلى أنّ صادق قاضٍ فدرالي في نهاية يوليو على إعادتها إلى العراق.

ورغم صغر حجمه، فإنّ قيمة هذا اللوح الأثري هائلة.

وفي يوليو أعادت الولايات المتحدة إلى العراق 17 ألف قطعة أثرية، يرجع تاريخ غالبيتها إلى أربعة آلاف سنة، ولا سيما إلى الحضارة السومرية، إحدى أقدم الحضارات في بلاد ما بين النهرين.

وعانت الكنوز الأثرية العراقية من الإهمال والتدمير والنهب خلال الحروب التي عصفت بالبلاد في العقود الماضية، ولا سيّما في المرحلة التي أعقبت الغزو الأمريكي في 2003.

10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
الولايات المتحدة العراق ملحمة جلجامش لوحا مسماريا أثريا متحف عراقي وزير الثقافة العراقي

موضوعات متعلقة

برهم صالح: استقرار العراق وأمنه عنصران لا غنى عنهما للمنطقة

العراق.. المخابرات تحبط تهريب 100 كيلوجرام من الحبوب المخدرة

ترشيحاتنا

ما الفرق بين “التطوع المجاني” و "التعاقد بالحصة" لـ سد عجز المعلمين ؟ | تفاصيل

دعاء يوم الجمعة المباركة.. أدعية مستجابة مجربة

الدولار الكندى بـ12.45 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-9-2021

هونر تطلق هواتف Honor Magic3 بتقنية جديدة مع تزامن طرحها عالميا

ضربة جديدة لـ برشلونة.. كومان يغيب عن مواجهة ليفانتي

نائب وزير خارجية بيلاروس: مصر أحد شركائنا الأساسيين في أفريقيا والشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها بعد عودتها لـ مصر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ