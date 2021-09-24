عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تستعد لاستقبال فصل الشتاء

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية اعمال استمرار تطهير بالوعات الصرف الصحي واستعدادات فصل الشتاء.

أقرأ أيضا:
هبوط أرضي بـ شرق شبرا الخيمة.. وتحرك فوري من رئيس الحي|شاهد
 

وقال عبدالمنعم إن الأجهزة التنفيذية قامت بتطهير بالوعات الصرف الصحى بالشوارع والطرق بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة أى طوارئ مرتقبة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بالخدمات التي تقدم للمواطنين بالمركز والمدينة والعمل الجيد والمتابعة اليومية بخدمات المواطنين والاستعداد الأمثل لاستقبال فصل الشتاء لراحة وخدمة المواطنين.

من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع اليا كارول المدير الإقليمي للبنك الدولي، بشأن أولى خطوات تحقيق الهدف الإنمائي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

أشاد "الهجان" في بداية الاجتماع بمستوى التعاون القائم بين المحافظة والبنك الدولي وكافة الأجهزة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة للعمل على تنفيذ المشروع والذي يعد من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء مستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكبرى ، مؤكدا أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصري .

القليوبية فصل الشتاء الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي خدمات المواطنين المخلفات الصلبة منظومة المخلفات

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تطلق قوافل متكاملة بقرى حياة كريمة فى القليوبية.. صور

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة النهوض بمنظومة النظافة وتحسين جودة الهواء

اليوم.. إطلاق قافلة طبية شاملة بقرى القليوبية

ترشيحاتنا

أخيرا.. سامسونج تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الشبابي Galaxy F42 5G

هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يقتحم صراع التعاقد مع هالاند

في وضح النهار.. شاب أمريكي يطلق النار على المارة وينتحر

اعتماد لقاح كورونا المصري للسفر فى 12 دولة أوروبية.. تفاصيل

التعليم المدمج بجامعة عين شمس يعلن عن نتائج القبول

203 على أجهزة التنفس.. 19 وفاة و7611 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

مفاجآت سارة عن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ