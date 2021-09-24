القليوبية تستعد لاستقبال فصل الشتاء

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية اعمال استمرار تطهير بالوعات الصرف الصحي واستعدادات فصل الشتاء.

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وقال عبدالمنعم إن الأجهزة التنفيذية قامت بتطهير بالوعات الصرف الصحى بالشوارع والطرق بالاشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة أى طوارئ مرتقبة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بالخدمات التي تقدم للمواطنين بالمركز والمدينة والعمل الجيد والمتابعة اليومية بخدمات المواطنين والاستعداد الأمثل لاستقبال فصل الشتاء لراحة وخدمة المواطنين.

من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع اليا كارول المدير الإقليمي للبنك الدولي، بشأن أولى خطوات تحقيق الهدف الإنمائي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

أشاد "الهجان" في بداية الاجتماع بمستوى التعاون القائم بين المحافظة والبنك الدولي وكافة الأجهزة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة للعمل على تنفيذ المشروع والذي يعد من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء مستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكبرى ، مؤكدا أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصري .