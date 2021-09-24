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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة عمرها 70 عامًا بالدقهلية

نجاح عملية تركيب
نجاح عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة تبلغ من العمر 70

 أعلن  الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، عن قيام فريق طبى بمستشفى أجا المركزي ،بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة كانت تعانى من خشونه متقدمه بالركبه وآلام تعيق حركتها وصعوبه بالمشي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد  وزيرة الصحة.

وأشار إلى ان الفريق الطبى تمكن من اجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية على مدار ثلاث ساعات حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة. 

 كما اطمأن  على صحة المريضة وهي بحالة مستقرة كما تقدم بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المساعد بقيادة الدكتور أحمد عبد الحميد عسكر والدكتور محمود حمدي أخصائي التخدير وطاقم تمريض العمليات وفنيي شركة المفاصل والفريق المعاون واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وأوضح أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

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