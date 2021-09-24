إسلام عنان: اعتماد اللقاح من دول كثيرة يطمئن المصريين ويفتح رحلات السفر

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاحات كورونا ليس لها تأثير على حمل المرأة، أو خصوبة المرأة، موضحًا أن هناك دراسات كثيرة تمت على هذا الأمر وتم نشرها فى أكبر المواقع المتخصصة فى هذا الأمر.



وأضاف محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، خلال برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف و رحمة خالد، أن الأمر الوحيد الممكن أن يحدث للمرأة بعد الحصول على لقاح كورونا هو اختلال وعدم انتظام فى الدورة الشهرية، وتعود لـ طبيعتها بعد شهرين بحد اقصي.

وأوضح أن هذا الأمر وفقًا للدراسات أعلى رقميًا وليس إحصائيا، وهذا الأمر يتم بسبب أن اللقاح يزيد المناعة، وينشط المناعة.

وأضاف محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنه تم اعتماد لقاح كورونا المصري للسفر فى 12 دولة أوروبية، موضحًا أن اعتماد اللقاح من عدد كبير من الدول يطمئن المصريين ويفتح رحلات السفر.



وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك اعتماد أكثر للقاح من قبل عدد أكبر من الدول، و أن لقاح كورونا أمن و يعطى الأمان أكثر للمواطنين الذين لديهم شكوك فى اللقاح المصري، أن هناك بعض المواطنين يشككون فى أى صناعة مصرية، ولذلك نوجه لهم رسالة :" نطمأن ونهدئ والله أمن و فعال".

وكشف إسلام عنان أن الشخص يستطيع الحصول على لقاح كورونا، ولقاح الإنفلونزا فى وقت واحد ولكن الأفضل كل لقاح في يد، أنه لا مشكلات فى الحصول على اللقاحين فكلا منها يكون له وظائف خاصة به.



وأوضح أن الدراسات أكدت أنه لا مشكلات أو أعراض شديدة فى الحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا فى وقت واحد.

