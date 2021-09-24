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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تصدر قراراَ بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة ملف ‏جائزة التميز الحكومي

على المصيلحى -وزير
على المصيلحى -وزير التموين

أكد  احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏ان وزارة التموين و التجارة الداخلية هي الوزارة الأولي التي عقد ‏بها الندوة التعريفية لجائزة التميز الحكومي بحضور أعضاء اللجنة من ‏وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وأشار احمد كمال – المتحدث ‏الرسمي إلي أن  الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين و التجارة الداخلية، اصدر قراراَ وزارياَ بتشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن  استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات ‏التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بان تلك الجائزة ‏تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الأداء لرفع جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطن تماشياَ مع سياسة الدولة في تحسين جودة ‏حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم ‏بوسائل العمل الحديثة.

 ونص القرار الصادر من الدكتور ‏‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ان يكون العميد خالد شرف – مساعد الوزير لشئون التخطيط والتنمية ‏والشئون المالية والإدارية رئيساَ واحمد كمال – معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، و سناء محمد – رئيس ‏الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام و غادة علام ‏المدير التنفيذي للجائزة ممثلة عن الوزارة، فوزي عفيفي و فؤاد عدلي منسقاَ ‏الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، عمر ‏خيري منسق الجائزة عن الجوائز الفردية  حنان توفيق – ‏عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي  احمد مكرم ‏زكي واحمد إبراهيم الأمانة الفنية للجنة.

 وأكد القرار الصادر من ‏ الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، علي اللجنة انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهرياَ علي ‏الأقل وحال الضرورة أذا لزم الأمر .‏

 

و أكد العميد  خالد شرف – مساعد الوزير للتخطيط ‏والتنمية والشئون المالية والإدارية، ان جائزة التميز الحكومي ‏في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية ‏المستهلك جائزة أفضل موقع الكتروني ضمن أفضل 10 مواقع ‏بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار ‏والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق ‏عمل وجائزة إبداع وابتكار ( معاَ نستطيع )، ومثلت مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.

التموين علي المصيلحي وزير التموين جائزة التميز الحكومي التخطيط

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