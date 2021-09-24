التموين تصدر قراراَ بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة ملف ‏جائزة التميز الحكومي

أكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان وزارة التموين و التجارة الداخلية هي الوزارة الأولي التي عقد بها الندوة التعريفية لجائزة التميز الحكومي بحضور أعضاء اللجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار احمد كمال – المتحدث الرسمي إلي أن الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، اصدر قراراَ وزارياَ بتشكيل لجنة تنظيمية للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بان تلك الجائزة تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الأداء لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن تماشياَ مع سياسة الدولة في تحسين جودة حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم بوسائل العمل الحديثة.
ونص القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ان يكون العميد خالد شرف – مساعد الوزير لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية رئيساَ واحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، و سناء محمد – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام و غادة علام المدير التنفيذي للجائزة ممثلة عن الوزارة، فوزي عفيفي و فؤاد عدلي منسقاَ الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، عمر خيري منسق الجائزة عن الجوائز الفردية حنان توفيق – عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي احمد مكرم زكي واحمد إبراهيم الأمانة الفنية للجنة.
وأكد القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، علي اللجنة انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهرياَ علي الأقل وحال الضرورة أذا لزم الأمر .
و أكد العميد خالد شرف – مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، ان جائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية المستهلك جائزة أفضل موقع الكتروني ضمن أفضل 10 مواقع بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق عمل وجائزة إبداع وابتكار ( معاَ نستطيع )، ومثلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.