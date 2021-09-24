ريلمي تطلق هاتف Realme V11s المتطور.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة ريلمي Realme إصدارا جديدا أسرع من هاتفها الذكي المعروف تجاريا في الصين باسم Realme V11، واليوم تستعد العلامة التجارية الصينية لإطلاق إصدارا آخر مطور يعمل بشبكات الجيل الخامس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن إصدار ريلمي القادم يطلق عليه اسم Realme V11s 5G، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 810، والذي سيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 11 جيجابايت بفضل تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الجديدة DRE.

ويتشارك هاتف Realme V11s، مع إصدار ريلمي السابق V11، في بعض المواصفات من بينها التصميم وإعدادات الكاميرا الرئيسية وسعة البطارية وسرعة الشحن.

ويعد التغيير الرئيسي الذي يقدمه هاتف Realme V11s 5G، هو مجموعة شرائح ميدياتك Mediatek التي تمت ترقيتها، إلى جانب إضافة تقنية Dynamic RAM Expansion، والتي تسمح للتخزين الداخلي بالعمل بمثابة تفريغ مؤقت لذاكرة الوصول العشوائي للسماح للهاتف بإبقاء المزيد من التطبيقات مفتوحة في نفس الوقت.

هاتف Realme V11s 5G



وتسمح هذه التقنية الجديدة لمتغير 4 جيجابايت، بالتصرف كما لو كان الهاتف يحتوي على ذاكرة رام 5 جيجابايت، في حين أن إصدار 6 جيجابايت يمكن أن يتم توسيعها إلى ما يصل لـ 11 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme V11s 5G

يشمل هاتف Realme V11s 5G، على شاشة بقياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها ، 720 x 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وجاء هاتف Realme V11s 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED.

ويتم تشغيل هاتف Realme V11s 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 810 5G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Realme V11s 5G، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الثانية، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme V11s 5G، على مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وهو متاح للبيع في الصين باللون البنفسجي أو الأسود، مقابل سعر حوالى 215 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و300 جنيه مصري)، ويمكن شراؤه من موقع الشركة Realme China الإلكتروني، بالإضافة إلى تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين عبر الإنترنت.