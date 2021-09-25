عرض إماراتي .. تفاصيل جديدة فى تجديد عقد كارتيرون لتدريب الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحاولة البعض للضغط عليه من أجل الرحيل من القلعة البيضاء.

وأشار المصدر الى أن توقيع عقد كارتيرون الجديد لثلاثة مواسم مقبلة كان عقب صراع شديد وتدخل حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك لحسم الأمر عقب تدخل أحد الأطراف المنتمين لنادي الزمالك سابقا.

وأكمل المصدر حديثه وقال أن أحد وكلاء اللاعبين الذين تعاملوا مع باتريس كارتيرون سابقا قام بإحضار عرض مغري جدا بالإمارات وهذا كان بالتعاون مع أحد الأشخاص المسئولين بالنادي سابقا على كارتيرون ورحيله عن النادي.

وأضاف المصدر أن الفرنسي كارتيرون كان بالفعل على وشك الموافقة لولاء تدخل حسين لبيب والتواصل مع وكيل المدرب وقام بالسفر إلى الإمارات لإحباط اكتمال العرض وبالفعل نجح في فشل العرض ونجح في تجديد عقد المدير الفني مع الزمالك.

وشدد المصدر على أن بعض الأشخاص المنتمين للزمالك هم من يسعون دائما لمحاربة النادي من أجل المصلحة الشخصية وهذا الأمر أصبح واضح للجميع وأيضا ينذر الي توخي الحذر مع المدير الفني رغم تأكيده مؤخرا على ترحيبه التجديد للنادي .

وأكد المصدر أن الأجهزة الفنية لكرة القدم خاصة الاجنبية العامل المادي هو أولويات تعاقدهم مع الأندية وأن هذا أمر طبيعي للجميع ولكن يجب التعامل بحذر والاستعداد لوجود بديل تحسبا لأي رحيل مفاجئ أو تغيير الأجهزة الفنية في حالة الإخفاق.

تفاصيل تجديد عقد كارتيرون في الزمالك

وشدد المصدر إن التوقيع الخاص بتجديد المدير الفني كان منذ أكثر من أسبوع وأن النادي قام بمضاعفة الشرط الجزائي للمدرب حيث أصبح 300 ألف دولار للطرفين عقر تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وتسعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم.



