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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها الجديد يشكر الجيزاوى على ما قدمه خلال الفترة السابقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه الدكتور جمال سوسة ، رئيس جامعة بنها ، الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ما قدمه خلال فترة عمله قائما بعمل رئيس الجامعة.

 

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وأشاد رئيس جامعة بنها ، بما قدمه الدكتور ناصر الجيزاوى من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنه تحمل المسؤولية وقادها بنجاح واقتدار.


وأكد الدكتور جمال سوسة ، أن قيادات جامعة بنها حريصة على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي ، مشيرا الى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيساً لجامعة بنها.


من ناحية أخري، وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.


وقال "سوسة"، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية فى مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.
 

وأشار " سوسة" إلى أن الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته.


وأضاف رئيس جامعة بنها، أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير و كبيت خبرة لمحافظة القليوبية ، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.


واكد رئيس جامعة بنها الجديد، على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي ، مشيرا الى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.

جامعة بنها محافظة القليوبية القليوبية بنها رئيس جامع بنها

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