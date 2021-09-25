خلال ٢٤ ساعة .. تموين سوهاج يُحرر ١٠٨ جنح تموينية متنوعة

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم تحرير ١٠٨ جنح تموينية متنوعة خلال حملات المديرية بمختلف مراكز سوهاج، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملة مديرية التموين تمر على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، حرصًا على صحة وسلامة ابناء الإقليم، وضُبط ١٠٨ مُخالفة بموجب ١٠٨ جنحة تموينية متنوعة.

واختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته لـ "صدى البلد" موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم بها، مُشيرًا إلى أنه لا تراجع عن مُحاسبة من يُحاول العبث بحياة المواطن السوهاجي.