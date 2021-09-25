استشاري نفسي: لولا السوشيال ميديا لتوقفت الحياة في زمن كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي ،إنه لولا وجود منصات التواصل الإجتماعي في فترة كورونا لكانت الحياة توقفت بشكل فعلي في العالم كله .

وأضاف الدكتور محمد حمودة خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة أم بي سي مصر2 ، أنه يجب علينا الاستفادة من منصات التواصل الإجتماعي بشكل إيجابي وتقسيم التفاعل ليكون جزء منه مع السوشيال ميديا والجزء الآخر تفاعل اجتماعي مع الناس في الواقع .

وتابع حمودة، أن فيسبوك سيكون بالبطاقة الشخصية وسيكون كل شخص مسئول عن ما ينشره بعد فترة من الآن .

ولفت إلى أن مواقع السوشيال ميديا لن يتم اعتبرها عالم افتراضي بعد الآن، مؤكدًا أنه يجب علينا قبول وجود السوشيال ميديا كواقع كوجود التليفزيون والراديو.

وأكد أن التطور يجب أن يستمر والقدرة على التكيف هى الأساس لكي نمارس الحياة بشكل طبيعي.

