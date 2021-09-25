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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 فى السعودية

أكبر مجسّم لسيارة
أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 فى السعودية

اعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، عن تسجيل رقما قياسيا جديد عالميا ، بعد انتهاء الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد للسيارات والدراجات النارية، القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو.

وجاء بناء أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو ، كنوع من انواع اساليب الدعائية المروجة لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021 .

ويقول الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، ان بناء أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو ، يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، لتأكيد أهمية هذا الإنجاز لسكان المملكة العربية السعودية.

 

واضاف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، ان مسؤولو غينيس للأرقام القياسية ، تابعوا اكتمال عملية بناء المجسم، ثم صدّقوا رسمياً على تحقيق هذا الإنجاز بتسجيل رقم قياسى جديد .

وأعرب الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل ، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً " يسعدني الإعلان عن الانتهاء من بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو في العالم على الإطلاق، وهو الإنجاز المعتمد من قبل غينيس للأرقام القياسية".

 

وأضاف:" ننتظر إنجاز جديد مع افتتاح حلبة كورنيش جدة خلال جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2021 في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستصبح أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم".

المملكة العربية السعودية السعودية فورمولا الاتحاد السعودي الدراجات النارية فورمولا 1 جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 اليوم الوطني للمملكة

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