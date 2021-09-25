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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

30 أسرة من الصم والبكم تشارك فى برنامج "بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد"

صدى البلد

تحت عنوان "بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد"، نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مركز ابليتى للدراسات والتدريب أولى جولات برنامج الآباء من ذوي الهمم لعدد 30 أسرة من الصم وضعاف السمع.

جاءت هذه الجولة فى إطار الدور التوعوي والمجتمعى الذى تقوم به الوزارة لتعريف ذوى الهمم بتراثهم الحضارى والمواقع السياحية و الأثرية المختلفة فى مصر.

وأوضحت د. رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية الوعى السياحى والأثرى والتعرف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة فى طريق التنمية المستدامة.

وتضمنت الجولة زيارة للآثار الموجودة بشارع المعز ومجموعة قلاوون و الظاهر برقوق وحمام اينال وبيت السحيمى وسبيل السلحدار.

و في نهاية الجولة تم تنظيم ندوة تثقيفية بقبة الغورى عن "قبول الآخر"، وذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولى للسلام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوم ٢١ سبتمبر من كل عام.

و في سياق متصل، اختتمت إدارة الوعى الاثرى بقطاع الآثار المصرية بدمياط برنامجها للنشاط الصيفي والذي تنظمه خلال الاجازة الصيفية لطلاب المدارس، تنظيم حفل تتويج ملكى للأطفال المشاركين بالبرنامج على ضفاف النيل بمدينة عزبة البرج و ذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

و أشار الاستاذ رضا صالح مدير المنطقة أن البرنامج الصيفي تم تنظيمه بالتنسيق بين قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة الوعي الأثري بدمياط، حيث تضمن مجموعة  من ورش العمل والندوات الثقافية للأطفال بعدد من مكتبات مصر العامة بدمياط ومنها: 
ورش عمل عن مركب الملك خوفو، و الرسم والتلوين، و الأهرامات المصرية، و الحلى والزينة عند المصريين القدماء وغيرها.

كما تضمن البرنامج ايضا ندوة
توعوية عن دور المرأة في المجتمع المصرى القديم.

وأوضحت الأستاذة داليا جودة مسئول الوعى الاثرى بدمياط ان حفل الختام كان من بطولة رواد المكتبة من الاطفال الذين ساعدوا فى تجهيزات الحفل بكل حب وشغف للحضارة المصرية وأداء اكثر من رائع للوصول  بالحفل النهائى بهذا المستوي  الذى نال استحسان جميع الحضور.
 

وزارة السياحة طلاب المدارس التنمية المستدامة وزارة السياحة والآثار الصم وضعاف السمع ضعاف السمع

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