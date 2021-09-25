بالقانون.. 3 أشخاص ممنوعون من الترشح في انتخابات الزمالك.. تعرف عليهم

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الحالية المكلفة بادارة نادى الزمالك من حقها الترشح فى انتخابات النادى القادمة اذا رغبت فى ذلك .

وقال وزير الرياضة فى تصريحاته الخاصة أنه من حق اللجنة الحالية التقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الزمالك التى ستحدد موعدها لاحقا مؤكدا أن 3 أفراد فقط ليس لهم الحق الترشح فى انتخابات الزمالك وفقا للوائح المنظمة للعمل داخل النادي.

وأوضح الوزير ان هولاء الاشخاص هم المدير التنفيذى الحالى والمدير المالى بالاضافة الى مدير النشاط الرياضى وفقا لـ اللائحة التى تم بناء عليها تعيين اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب .

وأشار وزير الرياضة الى أنه ينبغى على أى عضو داخل اللجنة الحالية بعيدا عن الثلاثة المذكورين سابقا التقدم باستقالته فور الاعلان عن فتح باب الترشيح اذا رغب فى الترشح .

وأوضح الوزير فى تصريحاته أنه لا يصح أن يدير الانتخابات أى فرد ترشح للانتخابات ذاتها مؤكدا أن اللجنة العليا التى تم تشكيلها هى من تدير كافة الانتخابات داخل الهيئات الرياضية كاملة سواء الاتحادات أو الاندية .

خلق قيادات صالحة

كما أوضح الوزير أن الدولة تسعى الي وجود وجوه لديها من القدرات والإمكانات والروح الوطنية ما يؤهلها لتحقيق طموحات جماهير الرياضة المصرية لوضع مصر فى مكانتها التى تليق بها وتمثيلها بالشكل المشرف والأمثل فى مختلف المحافل الدولية وذلك من خلال ضمان التصنيف العادل للجمعيات العمومية ثم وضع جميع الضمانات اللازمة لتهيئة الأجواء الحيادية والشفافية خلال العملية الانتخابية بما يسمح بنجاح العناصر التى تستحق من خلال جمعياتها العمومية بالاضافة ضرورة مساندة الاعلام لدور الدولة فى إجراء الانتخابات فى أجواء مختلفة عما كان تجري فى السابق بالشكل الذى يمنع احتكار المناصب فى مختلف الهيئات الرياضية.

لجنة عليا للاشراف على الانتخابات

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئات الرياضية سواء الاتحادات أو الاندية والمقرر إجراؤها خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة أن الانتخابات تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية برئاسة المستشار عبدة حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من السادة المستشارين والقضاة والمختصين من أجل العمل على ضمان سير العملية الانتخابية والاشراف الكامل على العملية الانتخابية بجميع الهيئات الرياضية بالإضافة الى مسئوليتها عن فحص كل أوراق المتقدمين للعملية الانتخابية أو فحص الطعون لابداء الرأى فيها وكذلك وضع كافة الضمانات والمتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ من الحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح صبحى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى كافة الاتحادات الرياضية أو الاندية وتعمل فقط على توفير الضمانات الكاملة التى تضمن النزاهة التامة والحيادية من أجل نجاح تلك المرحلة بشكل صحيح وافراز العناصر الجيدة لقيادة الرياضة فى المرحلة المقبلة.

كما أوضح الوزير أن الوزارة لم تتدخل مع أى طرف فى أى شكل من الاشكال أو تفضيل شخص على أخر وهو امر لم نعتاد عليه ودورنا فقط توفير المناخ الجيد والنزاهة الكاملة فى العملية الانتخابية.

وأشار وزير الرياضة أن اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تضمن الحيادية الكاملة لجميع المرشحين وهناك العديد من الخطوات التى تسبق وتلى العملية الانتخابية لضمان كل الحقوق متمنيا أن تفرز الانتخابات عن العناصر القادرة على قيادة مسيرة الرياضة فى الاتحادات والاندية بشكل يحافظ على النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى الجانب الرياضى خلال الأيام الماضية بفضل الدعم الكبير وغير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على متابعة كافة الملفات الرياضية بشكل دقيق والاطلاع على كل كبيرة وصغيرة ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح وهو ما ظهر فى استضافة مصر لكل الاحداث الرياضية العالمية الفترة الاخيرة بفضل الثقة الكبيرة التى اكتسبتها مصر من كافة الاتحادات الرياضية .

وأضاف أن الوزارة استجابت لتوصيات اللجنة العليا بإجراء تعديلات على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن أداء دورها في إدارة العملية الانتخابية والإشراف على كافة مراحلها بالشكل الذى يضمن حياديتها ونزاهتها.

وأكد أنه في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية كان الهدف هو دقة وسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات وفي سبيل ذلك فإن اللجنة في حالة انعقاد دائم على للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها في أقرب مدة زمنية ممكنة.