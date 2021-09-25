عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يهنئ «سوسة» برئاسة جامعة بنها.. ويشكر «الجيزاوى» على مجهوداته

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للدكتور جمال سوسة لثقة السيد رئيس الجمهورية وصدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًن له كل التوفيق والنجاح.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

اقرأ أيضا:
رئيس جامعة بنها الجديد: تفعيل المبادرات الرئاسية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية ونظم الجودة
كما قدم المجلس الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال رئيس الجامعة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم رئيسا لجامعة بنها.
من ناحية أخري، وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.
وقال "سوسة"، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية فى مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.
وأشار " سوسة" إلى أن الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته.
وأضاف رئيس جامعة بنها، أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير و كبيت خبرة لمحافظة القليوبية ، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.
وأكد رئيس جامعة بنها الجديد، على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي ، مشيرا إلى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.

جامعة بنها بنها محافظة القليوبية القليوبية رئيس جامعة بنها

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها الجديد يشكر الجيزاوى على ما قدمه خلال الفترة السابقة

رئيس جامعة بنها الجديد: تفعيل المبادرات الرئاسية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية ونظم الجودة

رئيس جامعة بنها الأسبق: الطلب على الجامعات الخاصة محدود

أطباء بـ جامعة بنها : العلاج الطبيعي فعال في التأهيل الرئوي لمرضى كورونا

ترشيحاتنا

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل لزملاء العمل.. علي جمعة يوضح

15 دقيقة ساخنة بين الأهلي وإنبي ولكن بدون أهداف

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد 1-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث التعاون بين البلدين

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

هيئة الدواء تكرم العاملين المميزين بإداراتها احتفالا باليوم العالمي للصيادلة |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ظهور أحمد عبد القادر.. تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

بالقانون.. 3 أشخاص ممنوعون من الترشح في انتخابات الزمالك.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ