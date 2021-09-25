الأعلى للجامعات يهنئ «سوسة» برئاسة جامعة بنها.. ويشكر «الجيزاوى» على مجهوداته

قدم المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للدكتور جمال سوسة لثقة السيد رئيس الجمهورية وصدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًن له كل التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

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رئيس جامعة بنها الجديد: تفعيل المبادرات الرئاسية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية ونظم الجودة

كما قدم المجلس الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال رئيس الجامعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم رئيسا لجامعة بنها.

من ناحية أخري، وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.

وقال "سوسة"، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية فى مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.

وأشار " سوسة" إلى أن الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير و كبيت خبرة لمحافظة القليوبية ، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.

وأكد رئيس جامعة بنها الجديد، على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي ، مشيرا إلى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.