الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

قال الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إنه ممنوع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وصاحب الصيدلية هو المسئول عن تكليف أي شخص بإعطاء الحقنة داخلها.

وأضاف عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لـ برنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، نحذر من إعطاء الحقن داخل الصيدلية، مستدركا أنه ليس من حق الصيدلي إعطاء الحقنة داخلها.



وتابع أنه سيتم إحالة الصيدلي للتحقيق ورسالتي لكل الصيادلة "بلاش مجاملة لأحد" وممنوع إعطاء الحقنة لأحد.



وأكمل ، أنه لا توجد أزمة في أعداد الصيادلة على مستوى الجمهورية ويجب عدم الحصول على الدواء إلا من خلال صيدلي متخصص.



من جانبه علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر وفاة طفلة في محافظة الغربية تبلغ من العمر 4 سنوات، بسبب حقنة أعطاها لها طبيب بيطري في الصيدلية.



وتساءل أحمد موسى، :"هل مسموح إعطاء حقنة لشخص من أي شخص".

