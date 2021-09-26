عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر أوبترا موديل 2022 الجديدة فى مصر

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه ، داخل السوق المحلى المصر عن طرح الموديل الجديد 2022 ، من طراز أوبترا السيدان الشهير خلال شهر يونيو الماضى .

 وأوضح وكيل شيفروليه أن السيارة أوبترا موديل 2022 ، تم طرحها داخل السوق المحلى المصرى ، باربع فئات هم الفئة الأولى A/T ، و الفئة الثانية F/O ، والفئة الثالثة H/L ، والفئة الرابعة T/L .

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتبلغ الأبعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما سعة الشنطة الخلفية فتاتى بـ 405 لتر .

 

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

 

وتاتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء .

بالاضافة الى حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، للفئة الثانية والاعلى .

اما عن اسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

- الفئة الأولى A/T بسعر 201.5 ألف جنيه .

- الفئة الثانية F/O بسعر 208 آلاف جنيه .

- الفئة الثالثة H/L بسعر 217.4 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة T/L بسعر 223.9 ألف جنيه .

شيفروليه شيفروليه أوبترا الوسائد الهوائية السوق المحلي للعلامة التجارية محرك رباعي الاسطوانات موديل 2022 السوق المحلى المصري شيفروليه أوبترا موديل 2022

موضوعات متعلقة

15 ألف جنيه.. الأوفر برايس على كيا سيراتو فيس ليفت

مرسيدس GLE المعدلة تتحول إلى أسرع SUV بالعالم

تويزي أصغر سيارة كهربائية من رينو في مصر .. تعرف على المواصفات

الكشف عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 فى السعودية

طرح جاك J7 الجديدة في مصر بمعرض LDX

الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف الفرامل في السيارات

شراكة جديدة بين أودي وسائق الراليات الأسطوري كين بلوك

تفاصيل جديدة بسيارة شيري تيجو 7 برو في مصر

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ