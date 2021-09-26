تعرف على سعر أوبترا موديل 2022 الجديدة فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفروليه ، داخل السوق المحلى المصر عن طرح الموديل الجديد 2022 ، من طراز أوبترا السيدان الشهير خلال شهر يونيو الماضى .

وأوضح وكيل شيفروليه أن السيارة أوبترا موديل 2022 ، تم طرحها داخل السوق المحلى المصرى ، باربع فئات هم الفئة الأولى A/T ، و الفئة الثانية F/O ، والفئة الثالثة H/L ، والفئة الرابعة T/L .

ومن المعروف ان السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتبلغ الأبعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، بطول 4597 مم ، و عرض 1736 مم ، و ارتفاع 1462 مم ، اما سعة الشنطة الخلفية فتاتى بـ 405 لتر .

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

وتاتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء .

بالاضافة الى حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، للفئة الثانية والاعلى .

اما عن اسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

- الفئة الأولى A/T بسعر 201.5 ألف جنيه .

- الفئة الثانية F/O بسعر 208 آلاف جنيه .

- الفئة الثالثة H/L بسعر 217.4 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة T/L بسعر 223.9 ألف جنيه .