شيفروليه تكشف النقاب عن تاهو وسوبربان 2022 .. صور

تقدم شركة شيفروليه العريقة نخبة قوية من السيارات المتنوعة، ومن بينهم فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، ويعد الثنائي تاهو وسوبربان 2022 اثنين من احدث الاصدارات التي تقدمها شيفروليه من عائلة الـ SUV، بعد ان حصلت على ترقيات حديثة.

التجهيزات الفنية لوحوش الـ SUV

اشارت بعض البيانات أن هذه الاصدارات سوف تتوفر بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 420 حصانا مع متنفس طبيعي، بينما تنتصل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 10 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر تيربو ديزل بسعة 3000 سي سي قادر على انتاج 277 حصانا، و نسخة اخرى بمحرك ثماني الاسطوانات يمكنه ان ينتج قوة قدرها 355 حصانا.

دعمت السيارة من الداخل بتجهيزات قياسية لطرازات LT وRST وبريمير وهاي كانتري، مثل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، يببلغ قياسها 12 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، وعدة ترقيات مختلفة تشمل مقاعد انيقة تميل إلى الجانب الرياضي، مع مسند يد من نفس تجليد المقاعد، و مكيف هواء ثنائي المناطق، وحامل خاص بالاكواب، إلى جانب انطمة الصوت و الترفيه.

كما دعمت بالعديد من الانظمة المتطورة مثل نظام التعليق التكيفي، وقفل تفاضلي الكتروني خاص بباقة Off-Road Capability، مما يمنح السيارة الافضلية في قوة الثبات والتسارع وخاصة عند تجاوز التضاريس الوعرة، بالاضافة إلى ارتكاز السيارة على عجلات رياضة تمنحها اداء مميز، مع واجهة امامية ذات شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح عدوانية المظهر، و شدادات امامية على جانبي الصادم الامامي.