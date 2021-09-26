العراق .. 7 قتلى وجرحى فى هجوم إرهابي بمحافظة ديالى

قالت مصادر أمنية عراقية أن 7 قتلى وجرحى سقطوا من المدنيين والشرطة بهجوم إرهابي شمالي شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وصدر بيان عن مصدر أمني جاء به أن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة حمل في قرية الحد الأخضر بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف تجمعا قرب مكان الانفجار". حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وجرح أربعة من الشرطة، بينهم ضابط برتبة عقيد.



ويوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، بضبط وكر إرهابي يحتوي على أربعة أحزمة ناسفة في محافظة ديالى.

وأضاف خفاجي - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الجمعة - أنه بناء على معلومات مؤكدة من قبل وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، نفذت القوات الأمنية مداهمة لوكر إرهابي في محافظة ديالى، وتمكنت من ضبط 4 أحزمة ناسفة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات وفقا للقانون.

وقبل أسبوعين، أفاد مصدر أمني عراقي، بانفجارعبوة ناسفة، استهدفت موكب نائب سابق في محافظة ديالى العراقية.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن: "عبوة استهدفت موكبا تابعا للنائب السابق محمد الدايني، ضمن ناحية كنعان".

وأشار إلى أن "الانفجار أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة".