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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرية المراشدة بقنا

صدى البلد

واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرفع مستوي المعيشة بقرى الريف المصرى، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، والتى تستمر حتى ٨ أكتوبر ٢٠٢١، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الادمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

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لليوم الثالث علي التوالي تواصل الفعاليات، حيث أقيمت مجموعة من الورش الفنية بمدرسة المراشدة الإعدادية مركز الوقف بمحافظة قنا، وهى "مجسمات خرز للمدربة حورية عصمت، عجائن السيراميك قدمتها المدربة شيرين عفيفي، رسم وتلوين علي الفخار، سجاد نول للمدرب بيومي فوزي، الطرق علي النحاس قدمها المدرب مصطفى اسماعيل، الخيامية للمدرب كريم خلف، حكي شعبي والعاب شعبية للمدرب أحمد القناوي، كما أقيمت ورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الرؤوف، بجانب معرض كتاب لإصدارت الهيئة.

 

وبالتوازي أقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير الذي أشار الي أهم القضايا الشبابية، والمشروعات القومية، وأهمية الوعي الثقافي والإعلامي للشباب، تلي ذلك إقامة محاضرة لحسين جابر مسئول التوعية بشركة المياه والصرف الصحي متطرقا الي وسائل الحفاظ على المياه، وتصحيح المفاهيم المتداولة عن لون المياه ومراقبة جودتها، وطمئن الحضور عن جودة المياه التي يشربها المصريين، كما أقيمت ندوة عن ريادة الأعمال القتها د. هدي السعدي رئيس المجلس القومي للمرأة بقنا، وتطرقت لعدة نقاط عن ريادة الأعمال وهي: كيفية اكتساب رائد الأعمال المهارات اللازمة لسوق العمل، تعزيز الثقة لدي رواد الأعمال ومساعدتهم علي بناء شخصياتهم، العمل علي بناء منظومة مهارات رائد وصانع الأعمال، تحفيز روح المباشرة والطموح لرواد الأعمال، ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر والتعريف بمفهوم المهنة، ثم قدم الفنان عمر حمزة عرضا للعرائس ومسابقة في المعلومات العامة لأطفال المدرسة، وفي ختام اليوم قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة بقنا مجموعة من أغاني التراث واغاني الأطفال الحديثة.

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