محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، حيث تفقد خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

وتفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي التطبيقين ونادي الزراعيين، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير نهر النيل من قبل مديرية الري.

ووجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة مستشفى شبين القناطر المركزي استجابة لشكاوى مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.



وتفقد نائب المحافظ وحدتي الغسيل الكلوي بالمستشفى ووجه بزيادة اماكن انتظار المرضى وتوفير أماكن خارجية لائقة المرافقين ، كما وجه نائب المحافظ بضرورة الاهتمام بنظافة الوحدتين والأسرة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.



وخلال الجولة وجه نائب محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بعدد ٦ أجهزة لزيادة القدرة الاستيعابية للوحدة.



وتفقد نائب المحافظ مركز اللقاحات بالمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ووجه بزيادة عدد مدخلي البيانات تيسيرا على المواطنين ، وقدم نائب المحافظ التحية والتقدير للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى على جهودهم.

واستجابة لشكاوى المواطنين قام نائب المحافظ يرافقه رئيس المدينة ونائبه والمقدم حسام العشيري من قوة شرطة المرافق بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة.



واستهدفت الحملة رفع الإشغالات الثابتة والبروزات والباعة الجائلين لتسيير حركة المرور والتيسير على المواطنين خاصة كبار السن ، وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لضبط المخالفين ورفع الإشغالات أولا بأول.



كما تابع نائب المحافظ يرافقه الأستاذ خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الشوبك لدفع الأعمال بها.



وتابع نائب المحافظ أعمال مد شبكات انحدار الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب ومد وتدعيم شبكات الجهد المتوسط. كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بمركز شباب الشوبك.



اختتم نائب المحافظ الجولة بمتابعة عربة التدريب المتنقلة والتي تستهدف تدريب الأهالي على حرف تفصيل الملابس والسباكة وأعمال الكهرباء. واستمع نائب المحافظ إلى مقترحات المتدربين ووجه بتنفيذ بعض المقترحات بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.



أكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات في التوقيتات المحددة وباعلى معايير جودة.