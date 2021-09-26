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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العربية للتصنيع تعلن البدء في إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، علي مساحة ٢٣ فدانا، في صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الري الذكي.

جاء هذا في إطار إتفاق التعاون بين مصنع قادرللصناعات المتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة في معهد المحاصيل السكرية. 

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة. 

وأضاف الفريق عبد المنعم التراس، أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة في تطبيق منظومة الري الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها إلي جانب العمل علي ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر،فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان. 

العربية للتصنيع محافظة أسوان قصب السكر تقنيات الري الذكي الفريق عبد المنعم التراس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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