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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات قوية ومعالج كوالكوم.. تعرف على مميزات أول هاتف ذكي 5G في العالم

هاتف Galaxy S10 5G
هاتف Galaxy S10 5G

انتشرت بشكل كبير هواتف ذكية متطورة تدعم شبكة الجيل الخامس 5G، خلال السنوات الماضي، ولكن مرت أكثر من عامين ونصف منذ إطلاق أول هاتف 5G، ولكن هل تتذكر ما هو؟.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعود ظهور أول مجموعة من هواتف 5G، إلى أوائل عام 2019، تم الكشف عن العديد منها في شهر فبراير من العام نفسه، وتعد شركة سامسونج من أوائل المنتجة لهذه الأجهزة المتطورة وكان أولهما هو هاتف Galaxy S10 5G.

 

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وكان من المقرر إطلاق هاتف Galaxy S10 5G، في شهر مارس 2019، ووصل الجهاز إلى أرفف المتاجر في كوريا الجنوبية في 5 أبريل.

 

وأيضا كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S10 5G، على شركة الاتصالات اللاسلكية فرايزون Verizon في الولايات المتحدة في نفس التاريخ، ولكن بدأت الطلبات المسبقة للحجز في 25 أبريل.


وفي نفس العام، كانت شركة إل جي LG تخطط لإطلاق هاتف V50 ThinQ 5G في 16 أبريل، لكنها دفعت مرة أخرى لتحسين مودم 5G مع معالج كوالكوم، وتم طرح الهاتف للأسواق في 11 مايو.

 

وفيما وصل هاتف Oppo Reno 5G من أوبو، شهر مايو أيضا، في نفس الوقت الذي ظهر فيه هاتف LG V50، ويتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 855.


أول هاتف ذكي 5G في العالم

 

صممت سامسونج هاتف Galaxy S10 5G، بشاشة من نوع  AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1440 x 3040 بكسل، تدعم تقنية HDR10+، محمية بطبقة حماية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 6.

يعمل الإصدار العالمي من هاتف سامسونج  Galaxy S10 5G، بمعالج من نوع Exynos 9820، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بينما يعمل إصدار الولايات المتحدة بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 855، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.


وجاء هاتف Galaxy S10 5G، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 12 + 12+ 16 +0.3 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy S10 5G، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وعند الإعلان عنه أطلقت شركة سامسونج الهاتف الذكي مقابل سعر 390 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و100 جنيه مصري).
 

Samsung Galaxy S10 5G
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