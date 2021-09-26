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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسى تشارك في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في المؤتمر الختامي " لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات " ، الذي نظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، ونيكول شاميين القائم بالأعمال  بالسفارة الأمريكية في القاهرة ، والقاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة ، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 


وأعربت الدكتورة مايا مرسي ، عن سعادتها بتواجدها اليوم للمشاركة  في ختام برنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، مع الوزيرات والشركاء والمسؤولين الذين ساهموا في تنفيذ  هذا البرنامج الهام، مشيرة إلى أن  تنفيذ برنامج " مدن آمنة" في ضوء  هذا البرنامج كان حلم ولكنه أصبح اليوم حقيقة فعلية بقيادة  الحكومه المصرية. 


وأشادت مرسي ، بالشراكة المثمرة وبالتعاون القائم بين مكتب شكاوي المرأة  بالمجلس  القومي للمرأة ووزارة العدل والنيابة العامه في هذا المجال .


وقالت : " سعيده بما تعيشه المرأة المصرية الآن في ظل  ارادة سياسية وايمان حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقضية تمكين المرأة واذكر كلماته جيدا، حينما قال: " إن تمكين المرأة واجب وطني " ، مضيفة أن أجهزة ومؤسسات الدولة تسعى الى تمكين المرأة المصرية  في كافة المجالات ، تنفيذاً  لما جاء في استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ ومن أهمها حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.

 

وأشارت إلي أن دمج حقوق المرأة يعد ركيزة أساسية  لتمكينها والنهوض بها، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في تنفيد هذا البرنامج الهام .

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