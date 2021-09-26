آخرهم ميادة الحناوي.. شائعات الوفاة تطارد نجوم الفن

عانى العديد من الفنانين خلال الفترة الماضية من بعض الأخبار التي تشير إلى وفاتهم عبر مواقع التواصل الأجتماعي، وكان أخرهم الفنانة ميادة الحناوي ، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

ميادة الحناوي:

نفت تماضر غانم مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي​، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أكدت تماضر غانم في تصريحات صحفية أن أي خبر لم يصدر عن النقابة حصراً فهو عار عن الصحة تماماً.

وأضافت تماضر غانم :" شائعات الوفاة تلاحق العديد من الفنانين السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان والممثل السوري محمد الشماط ،ويجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره.

محمد سعد:

انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

وقال محمد سعد:أنا زى الفل وفي بيتي الحمد لله .. ولا صحة للأخبار المتداولة انني قد أصبت بفيروس كورونا ".

وأضاف :" شائعة وفاتي سخيفة ؛كل فترة يطلعوا عليا أخبار غلط ؛ مرة يقولوا في العناية المركزة وقال ساخرا ؛" ومرة يقولولي أنني في عناية أبلة فضيلة".

اختتم محمد سعد :" حاجات عجيبة ومش عارف هيستفادوا أيه .. ربنا يهديهم لنفسهم ".

ياسمين عبد العزيز :

علم صدى البلد أن حالة من الغضب قد انتابت الفنان أحمد العوضي؛ بعد شائعات وفاة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز .

واكتفى أحمد العوضي بالصمت عن الرد على تلك الأخبار؛ خاصة وأنه كان يتواجد بجانبها في مدينة جنيف بسويسرا.

بدرية طلبة:

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

الراقصة البرازيلية لورديانا

انتشرت أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت لوردينا علي شائعة وفاتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة : في اية انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

وكان مصدر أمني قد نفى حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الأول، جاء ذلك بعد أن تضاربت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اسم وجنسية الراقصة التي قتلت داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

فيفي عبده

اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

وأكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي، وقتها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى ، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".

فيروز

نشرت ريما رحبانى ابنة الفنانة فيروز، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه على شائعة وفاة المطربة اللبنانية فيروز والتى ظهرت على خلفية الأحداث المؤسفة التى تشهدها لبنان.

وقالت ريما: "لمطلقى الشائعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! اقتراح".

وأضافت ريما قائلة: "شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلًا وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟ صباح الخير والألف التالت!".

وكانت خرجت عديد من الاقاويل حول وفاة فيروز وهو ما حرصت ابنتها ريما على نفيه.