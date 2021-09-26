نشرة العالم: حزب ميركل يعترف بالخسارة الفادحة في الانتخابات..حادث مروع لوزير سعودي..لقاء سري بين ملك الأردن ويائير لابيد..قوات إثيوبيا تهاجم السودان

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أبرز الأخبار على الساحة الدولية والإقليمية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ليبيا.. المجلس الرئاسي يعلن مبادرة جديدة بشأن الانتخابات

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، عن مبادرة لرئيس المجلس محمد المنفي، تضم كل الأطراف السياسية بهدف الوصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

نفاد الوقود من ثلث المحطات في بريطانيا

صرحت شركة "بريتيش بتروليوم" ، ثاني أكبر شركة لبيع الوقود بالتجزئة في بريطانيا، اليوم الأحد، بأن ما يقرب من ثلث محطات الوقود لديها نفدت منها الدرجات الرئيسية للوقود، مشيرة إلى حالة الذعر سبب هذا النقص بسبب عمليات الشراء المكثفة.

تعليق العمل بقانون المنافسة.. قرار عاجل من بريطانيا بشأن أزمة الوقود

قررت حكومة بريطانيا تعليق العمل بقانون المنافسة، للسماح لشركات النفط بتوصيل الوقود إلى المحطات التي تعاني نقصا في الإمدادات، بعد أيام من ارتفاع الشراء بدافع الذعر.

حمدوك: الصراع في السودان ليس بين عسكريين ومدنيين

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أن الصراع الحالي في السودان ليس بين عسكريين ومدنيين.

حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني وسقوط جرحى

اندلع حريق اليوم الأحد، في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غرب العاصمة طهران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

لبنان يعلن تأجيل بدء العام الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم في لبنان، اليوم "الأحد"، تأجيل بداية العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية.

محاولة انتحار جماعية في الأردن من أعلى برج اتصالات.. صور

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، هدد 3 أشخاص عاطلين عن العمل بالانتحار معاً من أعلى برج اتصالات في محافظة معان، فيما يبدو على أنه بسبب ضيق الظروف المعيشية.

ألمانيا.. حزب ميركل يعترف بالخسارة الفادحة في الانتخابات التشريعية

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي بول زيمياك، إن الخسائر في الانتخابات كانت مريرة لكن النتائج متقاربة للغاية وستكون ليلة طويلة.

العراق .. سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية بـ ديالي

أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وزير سعودي يتعرض لحادث مروع في إيطاليا

تعرض وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان ووالدته لحادث مروع بأحد الطرق السريعة في إيطاليا.

الجيش السوداني يعلن التصدي لمحاولة توغل من قوات إثيوبية بـ الفشقة.. تفاصيل

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تصدي قواته لمحاولة توغل من القوات الإثيوبية في أراضي الفشقة الحدودية التي استردها السودان منذ نوفمبر الماضي.

أردوغان يتحدى بايدن: سنشتري الدفعة الثانية من إس 400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ما زالت تعتزم شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات أمريكية وعمقت الخلاف مع واشنطن.

تطور جديد في أزمة سد النهضة.. ماذا كانت رسالة الأمم المتحدة إلى مصر؟

شجع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مصر والسودان على استئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول القضية الخلافية حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على رافد النيل الأزرق لنهر النيل، وفق ما قال تقرير لموقع “ذا أورجانيزيشن أوف وورلد بييس” (منظمة السلام الدولي) الدولية.



إعلام عبري: لقاء سري بين يائير لابيد وملك الأردن

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، الأحد، أن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد التقى سرا في عمان الشهر الماضي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.